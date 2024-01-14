Hollanda’da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı
Hollanda’nın Arnhem kentinde Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) adlı aşırı sağcı grup, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı düzenledi. Polis Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyenlere copla müdahale ederken, çıkan arbedede 4 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.
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