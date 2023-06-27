İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'de "Terörün etkisi sıfırlandı" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Bakan Yerlikaya A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.
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