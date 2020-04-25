İki genç ceza yememek için 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı | Video

Antalya’da sokağa kısıtlamasında otomobilleriyle dışarı çıkan ve ceza yememek için polisin ‘dur’ ihtarına uymayan iki genç kaçamadı. Şehirlerarası yolda ters yöne giren iki genç, kovalamaca sonucu yakalandı. İki genç hem gözaltına alındı hem de 3 bin 150’şer lira ceza yedi.