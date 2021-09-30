İspanya'da yanardağdan çıkan lavlar 500 metreden geniş bir kayalık oluşturdu | Video
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İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5’inci adası La Pala’daki Cumbre Veca Yanardağı’ndan çıkan lavlar, Atlantik Okyanusu'na ulaşmasının ardından suyla teması sonucu adanın kıyı şeridini batıya yönüne doğru genişleten, 500 metreden daha geniş bir kayalık çıkıntısı oluşturdu.