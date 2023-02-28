İSTANBUL DEPREMİ İÇİN 2 SENARYO! Deprem ne kadar yakın ve tsunami üretecek mi? Uzman isim açıkladı | Video
Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'da da beklenen depreme çevrildi. Beklenen depreme dair konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk 2 senaryo olduğunu belirtti. Peki büyük İstanbul depremi ne kadar yakın? 1509 İstanbul depremi bugüne dair hangi bilgileri veriyor? Meydana gelecek depremde tsunami bekleniyor mu? Prof. Dr. Hüseyin Öztürk akıllardaki tüm soruları yanıtladı…
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