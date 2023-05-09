Video Haber İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin sanıkların yargılanmasına bugün başlanacak | Video
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin sanıkların yargılanmasına bugün başlanacak | Video

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin sanıkların yargılanmasına bugün başlanacak | Video

09.05.2023 | 09:17

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombacı saldırgan Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıklar bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nce 9-10-11 Mayıs tarihlerinde görülecek duruşmalarda sanıkların savunma yapmaları bekleniyor.

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Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 36 sanık için hazırlanan 154 sayfalık iddianamede şüpheli Ahlam Albashır'ın 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, 'tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme' suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

İddianamede, aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Bugün Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda görülecek olan duruşmada, sanıkların hakim karşısına çıkarak savunma yapmaları bekleniyor. Öte yandan davaya ilişkin duruşma 11 Mayıs tarihine kadar görülecek.

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