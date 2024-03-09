İYİ Parti adayından CHP’li Başkana ‘PKK’nın avukatını yardımcın yapmayacaksın' tepkisi | VİDEOHABER 09.03.2024 | 17:36 CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkanı Raşit Emir Süer’le tartıştı. Süer, kendisine ‘Ben Bodrum Belediye Başkanıyım’ diyerek çıkışan Aras’a PKK’nın avukatını, evlatlarımızın katilinin avukatını kendine yardımcı yapmayacaksın” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bodrum'da CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras ve İYİ Parti Belediye Başkan adayı Raşit Emir Süer karşı karşıya geldi. Vatandaş ziyaretleri sırasında karşılaşan Aras ve Süer arasında PKK silahlı terör örgütü gerginliği yaşandı. Süer'e 'Ben Bodrum Belediye Başkanıyım' diyerek çıkışan Aras, "Senin provokasyonlarına gelecek birisi yok karşında ben Bodrum Belediye başkanıyım saygılı ol. Biz memleketimizi senden daha çok seviyoruz" dedi.

'PKK'NIN AVUKATINI YARDIMCI YAPMAYACAKSIN'

Aras'ın sözleri üzerine 'Sana saygı duymuyorum diyen Süer, "PKK'nın avukatlarını, evlatlarımızın katillerinin avukatını kendine yardımcı yapmayacaksın. Bu millete verdiğin sözleri tutacaksın. Bu milletin hakkını yemeyeceksin" ifadelerini kullandı.