Video Haber Kahraman JÖH'ler A Haber'de | Video

Kahraman JÖH'ler A Haber'de | Video

Kahraman JÖH'ler A Haber'de | Video
12.06.2021 | 22:01

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A Haber, kahraman Mehmetçiğin Muş Şenyayla'da bulunan üs bölgesinden canlı yayın yaptı.

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