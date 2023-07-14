Video Haber Kanada’da orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti | Video
Kanada’da orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti | Video

Kanada’da orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti | Video

14.07.2023 | 21:54

Kanada’nın British Columbia bölgesindeki 1 itfaiye görevlisinin yangınlara müdahale ederken yaralanarak hayatını kaybettiği açıklandı.

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