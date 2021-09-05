Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video
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Son dakika haberleri: Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hâle getirilirken, Zap bölgesinde de eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.