Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Son dakika haberleri: Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hâle getirilirken, Zap bölgesinde de eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.