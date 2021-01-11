Millî Savunma Bakanı Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
Son dakika: Moskova'da kritik Karabağ zirvesi sona erdi | Video 11.01.2021 | 19:26
00:42
00:28
Çin’de beğeni toplamak isteyen gencin direkle imtihanı | Video 11.01.2021 | 18:09
01:21
00:59
00:53
FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı | Video 11.01.2021 | 15:04
00:42
02:55
02:54
05:03
Hilal Kaplan | “Demokratik üniversite” anılarım 11.01.2021 | 12:46
05:09
Melih Altınok 'WhatsApp sana diyorum Twitter sen anla' 11.01.2021 | 11:54
03:30
Engin Ardıç 'Güneyli bayan' 11.01.2021 | 11:52
03:48
Şebnem Bursalı | Melek mi şeytan mı? 11.01.2021 | 11:48
02:20
Çıplak arama iddialarına emniyetten görüntülü cevap | Video 11.01.2021 | 10:41
03:04
06:42
Yavuz Donat 'Seçim... Darbe... Demokrasi' 11.01.2021 | 09:38
02:50
Haşmet Babaoğlu 'Hastalık ve sokak' 11.01.2021 | 09:15
03:00
04:02
Hasan Basri Yalçın | Sosyal medya ve güvenlik sorunu 11.01.2021 | 08:52
03:54
Kerem Alkin | Küresel ticarette ‘fırsatlar’ ve ‘zorluklar’ 11.01.2021 | 08:49
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Millî Savunma Bakanlığı'ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede Akar tarafından, Rum tarafının uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesinin gerekliliği, Adadaki Türk varlığının kabul edilmesi, egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesinin önemi, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukuna sahip çıkmaya devam edeceği, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceği, Türkiye'nin bu konudaki tavrının açık olduğu, 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada olduğu vurgulandı.