MİT Başkanı Kalın "Siber vatanı korumak, fiziki vatanı korumak kadar önemlidir" | Video
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde açıklamalarda bulundu.
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