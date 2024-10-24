Video Haber MİT, TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı | Video
MİT, TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı | Video

MİT, TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı | Video

24.10.2024 | 08:50

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara’da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi.
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