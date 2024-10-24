MİT, TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı | Video
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara’da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
MİT, TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı | Video 24.10.2024 | 08:50
00:21
Ayvalık’taki bitişik iki metruk evde yangın 24.10.2024 | 01:37
04:01
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Müsavat Dervişoğlu’na: Sen kimsin? 23.10.2024 | 23:37
07:48
01:49
Taksici şehidin babası SABAH’a konuştu: Kolumuzun biri koptu 23.10.2024 | 21:46
01:16
İşte teröristin ve taksicinin son görüntüsü 23.10.2024 | 20:17
00:05
01:35
02:57
TUSAŞ'a terör saldırısı! Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar 23.10.2024 | 18:39
03:09
31:41
SON DAKİKA TUSAŞ'a terör saldırısı açıklaması 3 Şehit , 14 yaralı 23.10.2024 | 17:53
16:57
TUSAŞ'a terör saldırısı çatışma sürüyor! CANLI YAYIN 23.10.2024 | 16:39
00:55
ANKARA TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var 23.10.2024 | 16:17
00:23
04:29
Ankara TUSAŞ tesislerinde çatışma anı kamerada 23.10.2024 | 16:09
04:25
SON DAKİKA | TUSAŞ'ta patlama ve çatışma anı kamerada 23.10.2024 | 16:05
02:30
15:00
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ne anlama geliyor? 23.10.2024 | 14:49
07:40
Yeni nesil yerli savunma sanayi ürünleri SAHA EXPO’da sergileniyor | Video 23.10.2024 | 10:31