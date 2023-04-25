Video Haber MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Baran Kurtay etkisiz hale getirildi | Video
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Baran Kurtay etkisiz hale getirildi | Video

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Baran Kurtay etkisiz hale getirildi | Video

25.04.2023 | 10:08

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı’yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı’da düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

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