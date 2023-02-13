Video Haber Nevşin Mengü, Samandağı'na kurtarma ekiplerinin gitmediğini iddia etmişti! İşte o yalanın gerçeği... | Video
Nevşin Mengü, Samandağı'na kurtarma ekiplerinin gitmediğini iddia etmişti! İşte o yalanın gerçeği... | Video

Nevşin Mengü, Samandağı'na kurtarma ekiplerinin gitmediğini iddia etmişti! İşte o yalanın gerçeği... | Video

13.02.2023 | 16:38

Nevşin Mengü attığı tweette Hatay Samandağı’na kurtarma ekiplerinin gitmediği iddiasında bulunmuştu... Oysa gerçek bambaşkaydı. Görüntülerde Kahramanmaraş merkez üssü 7,7'lik depremin yaşandığı ilk gün, ekiplerin çöken bir binanın enkazından bir kadını kurtardığı görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nevşin Mengü, Samandağı’na kurtarma ekiplerinin gitmediğini iddia etmişti! İşte o yalanın gerçeği... | Video 00:10
Nevşin Mengü, Samandağı'na kurtarma ekiplerinin gitmediğini iddia etmişti! İşte o yalanın gerçeği... | Video 13.02.2023 | 16:38
Taha Duymaz bulundu mu? CZN Burak’tan enkaz altında kalan Taha Duymaz’la ilgili yeni açıklama geldi! | Video 02:45
Taha Duymaz bulundu mu? CZN Burak'tan enkaz altında kalan Taha Duymaz’la ilgili yeni açıklama geldi! | Video 13.02.2023 | 15:27
TBMM Başkanı Şentop ve Cemal Kalyoncu konteyner kentte inceleme yaptı | Video 08:28
TBMM Başkanı Şentop ve Cemal Kalyoncu konteyner kentte inceleme yaptı | Video 13.02.2023 | 15:05
Selçuk Bayraktar açıkladı: “Kahramanmaraş’ta 2 bin kişilik 520 konteyner inşa edeceğiz” | Video 09:37
Selçuk Bayraktar açıkladı: “Kahramanmaraş’ta 2 bin kişilik 520 konteyner inşa edeceğiz” | Video 13.02.2023 | 14:18
Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumu ne? Ablası ve abisi iddialara isyan etti: Acımızı yaşayamıyoruz | Video 00:15
Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumu ne? Ablası ve abisi iddialara isyan etti: "Acımızı yaşayamıyoruz" | Video 13.02.2023 | 14:38
CZN Burak, Taha Duymaz yaşıyor mu? diye soran takipçilerine böyle cevap verdi: Lütfen biraz anlayış... | Video 00:27
CZN Burak, Taha Duymaz yaşıyor mu? diye soran takipçilerine böyle cevap verdi: "Lütfen biraz anlayış..." | Video 13.02.2023 | 14:54
Depremin 178. saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz enkazdan sağ çıkarıldı | Video 01:08
Depremin 178. saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz enkazdan sağ çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 14:27
Kahramanmaraş’ta cezaevinden firar etti, Amasya’da yakalandı | Video 01:04
Kahramanmaraş'ta cezaevinden firar etti, Amasya’da yakalandı | Video 13.02.2023 | 13:59
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle görüntülü görüştü | Video 02:02
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle görüntülü görüştü | Video 13.02.2023 | 12:46
Viranşehir’in adı Doğanşehir olmuştu: Depremle viran hale geldi... | Video 05:13
Viranşehir'in adı Doğanşehir olmuştu: Depremle viran hale geldi... | Video 13.02.2023 | 12:25
Hatay’da 176. saatte bir mucize daha: Bir kadın enkaz altından sağ çıkarıldı | Video 05:03
Hatay'da 176. saatte bir mucize daha: Bir kadın enkaz altından sağ çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 11:59
A Haber - ATV ortak canlı yayın izle! Deprem bölgesinden son dakika gelişmeler canlı izle | Video 02:38
A Haber - ATV ortak canlı yayın izle! Deprem bölgesinden son dakika gelişmeler canlı izle | Video 13.02.2023 | 11:43
Deprem bölgesinden Mersin’e 14 bin 735 yaralı geldi | Video 00:41
Deprem bölgesinden Mersin'e 14 bin 735 yaralı geldi | Video 13.02.2023 | 11:41
Hatay’da 175. saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Video 02:50
Hatay’da 175. saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 11:20
Türkiye’nin konuştuğu görüntü: Deprem bölgesindeki kahramanın başından dumanlar yükseldi | Video 00:23
Türkiye’nin konuştuğu görüntü: Deprem bölgesindeki kahramanın başından dumanlar yükseldi | Video 13.02.2023 | 11:12
Gaziantep’teki kahraman hemşire yaşadıklarını A Haber’e anlattı | Video 03:02
Gaziantep'teki kahraman hemşire yaşadıklarını A Haber'e anlattı | Video 13.02.2023 | 10:55
162 saat sonra enkazdan çıktı, “En büyük asker bizim asker” sloganlarıyla teşekkür etti | Video 01:35
162 saat sonra enkazdan çıktı, “En büyük asker bizim asker” sloganlarıyla teşekkür etti | Video 13.02.2023 | 10:44
Depremin 8’inci gününde harabeye dönen Hatay’daki yıkım havadan görüntülendi | Video 03:19
Depremin 8’inci gününde harabeye dönen Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi | Video 13.02.2023 | 10:35
Hatay’da depremin acı izleri... Türkiye bir haftada yüzlerce mucizeye şahitlik etti | Video 02:18
Hatay'da depremin acı izleri... Türkiye bir haftada yüzlerce mucizeye şahitlik etti | Video 13.02.2023 | 09:48
Hakkari UMKE ekibi 13 yaşındaki çocuğu 158 saat sonra sağ olarak kurtardı | Video 00:32
Hakkari UMKE ekibi 13 yaşındaki çocuğu 158 saat sonra sağ olarak kurtardı | Video 13.02.2023 | 09:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA