Nevşin Mengü, Samandağı'na kurtarma ekiplerinin gitmediğini iddia etmişti! İşte o yalanın gerçeği... | Video

Nevşin Mengü attığı tweette Hatay Samandağı’na kurtarma ekiplerinin gitmediği iddiasında bulunmuştu... Oysa gerçek bambaşkaydı. Görüntülerde Kahramanmaraş merkez üssü 7,7'lik depremin yaşandığı ilk gün, ekiplerin çöken bir binanın enkazından bir kadını kurtardığı görüldü.