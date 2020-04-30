Oyuncu Can Yaman annesiyle birlikte tango yaptığı anları paylaştı! | Video
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Daha önce yaptığı açıklamalarla tepki çeken ve eleştrilerden kaçmak için yurt dışına çıkan oyuncu Can Yaman, Türkiye'ye dönerek karantina günlerinde evde vakit geçiriyor. Evini spor salonuna çeviren oyuncu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden beğeni topluyor. Son olarak Can Yaman, 'Dünya Dans Günü' sebebiyle bir paylaşım yaptı ve annesi Gülden Yaman ile tango yaptığı videoyu Instagram hesabından yayınladı.