Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan son yolculuğuna uğurlandı | Video
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN KİMDİR?
1945 Mihalıççık-Eskişehir'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1972 yılında Erzurum A. Ü. İşletme Fakültesine asistan oldu. Buradan 1976'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İşletme Ekonomisi üzerine doktorasını tamamladı.
1987'de doçentlik, 1994'te profesörlük unvanına sahip oldu. 1981-1984 yılları arasında Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Üniversitesinde öğretim üyesi olarak bulundu. İstanbul'da finans kurumlarında çalıştı. Marmara ve Kırıkkale Üniversitesine ders verdi. 2016 yılına kadar Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Mavera dergisinin kurucularından olan Gürdoğan, 2020 yılı Mehmet Akif İnan Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülüne layık görüldü. 26 Eylül 2022 yılında Ankara Sincan'da adının verildiği Ankara Sincan Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesinin açılış törenine onur konuğu olarak davet edilmişti.
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