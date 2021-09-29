Video Haber Putin'den Başkan Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi | Video
Putin'den Başkan Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi | Video

Putin'den Başkan Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi | Video

29.09.2021 | 21:07

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Soçi’deki görüşmenin ardından uğurlarken yaptıkları ayaküstü sohbette, Erdoğan’a “Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın" dedi.

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