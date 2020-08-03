Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü | Video
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Suriye'de Beşşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının sabah erken saatlerde İdlib'in Binniş bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi. Suriye'de Beşşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları sabah erken saatlerde İdlib'in Binniş bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. Yaralılar, Sivil Savunma ekiplerince çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldı.