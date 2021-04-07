Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan flaş açıklama: Savaşa hazırlık denetimleri başladı! | Video
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Siyasi gerilime neden olan Donbas'ta çatışma çıktı ve bu nedenle Rusya- Ukrayna arasındaki gerginlik, en üst seviyeye ulaştı. Tansiyonun yükselmesiyle iki ülkeden de savaş sesleri yükselmeye başladı. Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan flaş bir açıklama geldi. Şoygu, Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını belirtti.