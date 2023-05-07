Sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaş: Zafer bizimdir! | Video

Yüzyılın Mitingi Atatürk Havalimanı’nda başladı. 39 ilçeden yola çıkan 1 milyon 700 bin vatandaş, miting alanına aktı. sabah.com.tr ekibi de tarihi mitingi kayıt altına aldı. sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaş, "Her zaman Recep Tayyip Erdoğan… Zafer bizimdir inşallah!" dedi.