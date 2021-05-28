Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için kolları sıvıyoruz | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılama kampanyası için "#kollarısıvıyoruz" sloganıyla hazırlanan kamu spotu ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımına, "Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için #kollarısıvıyoruz" notunu düştü.