Sandıklar kapandı, oy sayma işlemi devam ediyor | Video
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde saat 17.00 itibariyle İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi.
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