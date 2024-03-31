Video Haber Sandıklar kapandı, oy sayma işlemi devam ediyor | Video
Sandıklar kapandı, oy sayma işlemi devam ediyor | Video

Sandıklar kapandı, oy sayma işlemi devam ediyor | Video

31.03.2024 | 17:47

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde saat 17.00 itibariyle İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi.

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