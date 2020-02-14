Son 141 yılın en sıcak ocak ayı! Bilinen en sıcak 5 yıldan biri: 2020
Son 141 yılın en sıcak ocak ayı bu yıl oldu. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 141 yıldır tutulan iklim kayıtlarına göre en sıcak ocak ayının 2020'de yaşandığı ifade edildi. 20 yy.'da 12 derece olarak ölçülen kara ve deniz yüzey sıcaklığının 2020'nin Ocak Ayı'nda 13,14 derece olduğu açıklandı. Mevsimsel ölçümler bazında 44 aydır sıcaklıkların arttığını belirleyen Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi dünyanın gittikçe ısındığını ifade etti.
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