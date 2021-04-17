Son dakika: 17 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
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Son dakika haberleri: İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Özellikle mutasyonlu virüsün etkisiyle son dönemde vaka ve vefat sayılarının artması üzerine Kabine Toplantısı'nda yeni kısıtlama kararları alındı. Ülkemizdeki son duruma ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı, 17 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...