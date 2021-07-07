Son dakika: 7 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor | Video

Son Dakika Haberi... Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle nisan ayında yükselişe geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma tedbirinden sonra kademeli olarak düşüşe geçti. Vaka sayıları aylar sonra 10 binin altına düşerken, vefat sayısında da ciddi bir gerileme görüldü. Dün koronavirüs vefat sayısı uzun bir sürenin ardından 40'ın altına düştü ve 35 olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte aşılamada da önemli bir yol alındı ve toplamda 53 milyondan fazla vatandaşımız aşılandı. Aşılamada başı çeken illerimiz ise Muğla, Çanakkale ve Kırklareli oldu. Sağlık Bakanlığı 7 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte güncel koronavirüs tablosu...