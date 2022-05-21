Video Haber Son Dakika: Adana'da Gençlik Şöleni! Gençler, Başkan Erdoğan'ı bekliyor | Video
Son Dakika: Adana'da Gençlik Şöleni! Gençler, Başkan Erdoğan'ı bekliyor | Video

Son Dakika: Adana'da Gençlik Şöleni! Gençler, Başkan Erdoğan'ı bekliyor | Video

21.05.2022 | 17:18

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Bir gençlik Şöleni’ne katılacak.

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