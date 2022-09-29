Son dakika: Başkan Erdoğan "2023 seçimi mottomuz Türkiye Yüzyılı" | Video

Son dakika açıklamalarında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinde parti olarak mottolarının "Türkiye Yüzyılı" olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili ise "Biz onların adayının kim olup olmayacağıyla zerre kadar ilgilenmiyoruz. Derdimiz, meselemiz değil." diye konuştu.