SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! Milyonları ilgilendiren düzenleme: İcra borçları siliniyor | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Külliye'deki kritik Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren icra borçları düzenlemesini açıkladı. Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz." dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın icra borçları düzenlemesi açıklamasının detayları...