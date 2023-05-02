SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katıldığı toplu açılış töreninde yeni bir müjde verdi. Terörden temizlenen bölgelerde yeni petrol rezervinin keşfedildiğini duyuran Başkan Erdoğan, "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip." dedi. Başkan Erdoğan, keşfi yapılan petrol kuyusuna teröristlerin şehit ettiği öğretmen Aybüke Yalçın'ın adını verdiklerini bildirdi.
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