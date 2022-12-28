SON DAKİKA! Başkan Erdoğan EYT'yi bu akşam açıklayacak! İşte EYT açıklamasının saati | Video
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EYT düzenlemesine ilişkin Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 19:30 sularında EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.