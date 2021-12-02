Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Milli Deniz Topu Atış Töreni'nde önemli mesajlar! ''Başarılamayanı bir daha başardık''
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Deniz Topu Atış Töreni'ne video mesaj gönderdi.