Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan TESK 21. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Esnafın darda bırakılmaması talimatından faiz indirimine ilişkin gelecek perspektifine, batının yaşadığı enerji krizinden Putin ile gerçekleştireceği görüşmeye birçok konuya değindi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...