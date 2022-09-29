Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan TESK 21. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
33:58
01:49
01:27
00:44
SON DAKİKA! MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist yakalandı | Video 29.09.2022 | 09:50
00:10
Florida’da yatlar karada yüzüyor! Köpek balıkları caddelerde | Video 29.09.2022 | 00:31
02:48
Başkan Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu | Video 29.09.2022 | 00:28
02:45
Son dakika: Başkan Erdoğan "2023 seçimi mottomuz Türkiye Yüzyılı" | Video 29.09.2022 | 00:18
03:59
Başkan Erdoğan 'kabinede revizyon' iddialarına noktayı koydu | Video 29.09.2022 | 00:01
11:24
Başkan Erdoğan açıkladı: Sosyal konut projesinde durum ne? | Video 28.09.2022 | 23:53
02:50
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT mesajı | Video 28.09.2022 | 23:56
02:46
Başkan Erdoğan açıkladı: Suriye’ye yeni harekat yapılacak mı? | Video 28.09.2022 | 23:47
08:21
01:50
00:19
ABD Başkanı Biden kürsüde yolunu şaşırdı | Video 28.09.2022 | 23:07
02:51
01:14
01:54
İstanbul Sultanbeyli'de tencere fabrikasında yangın | Video 28.09.2022 | 19:07
00:50
Başkan Sürekli’den “Başka İzmir Yok” çıkışı! | Video 28.09.2022 | 18:46
00:07
Sultanbeyli’de 4 katlı fabrika alev alev yanıyor | Video 28.09.2022 | 18:23
00:20
Sultanbeyli’de 4 katlı fabrika alev alev yanıyor | Video 28.09.2022 | 18:22
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Esnafın darda bırakılmaması talimatından faiz indirimine ilişkin gelecek perspektifine, batının yaşadığı enerji krizinden Putin ile gerçekleştireceği görüşmeye birçok konuya değindi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...