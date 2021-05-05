Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar... | Video
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonra erdi. Kritik toplantının ardından Bakan Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Nüfusun yaklaşık 3 katı kadar aşı için anlaşma imzalandığını belirten Bakan Koca, "Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz Biontech, 50 milyon doz da Sputnik aşısı için anlaşma imzalandı." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...