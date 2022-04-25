SON DAKİKA! Bursa'da uçak evlerin arasına düştü! Peş peşe patlamalar | Video

Bursa’da tek motorlu bir uçak yerleşim yerlerine yakın bir bölgeye düştü. Osmangazi Bağlarbaşı mahallesi yakınlarına büyük bir gürültüyle düşen uçak alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayla ilgili açıklama yapan Bağlarbaşı mahalle muhtarı kazada uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bursa'da tek motorlu bir uçak yerleşim yerlerine yakın bir bölgeye düştü. Osmangazi Bağlarbaşı mahallesi yakınlarına büyük bir gürültüyle düşen uçak alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayla ilgili açıklama yapan Bağlarbaşı mahalle muhtarı kazada uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.