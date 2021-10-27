Son dakika: Çad Devlet Başkanı Ankara'da... Başkan Erdoğan İdris Debi'yi resmi törenle karşılıyor | Video
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Son dakika haberi... Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşıladı.