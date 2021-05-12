Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor! Binanın yıkılma anı kamerada | Video

Son Dakika Haberi... İsrail, Filistinlilere uyguladığı şiddete dozunu artırarak devam ediyor. Hava saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'yi yine bombaladı. Gelen son dakika bilgisine göre hava saldırısında hedef alınan bir binanın tamamı yıkıldı. İsrail'in saldırıları nedeniyle şu ana kadar 56 kişi şehit olurken, yaklaşık olarak 350 kişi de yaralandı.