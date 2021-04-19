Son Dakika Haberi: Rusya'nın Suriye'ye düzenlediği saldırıda muhalif gruplardan 200 kişi öldürüldü | Video
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Son Dakika Haberi! Rusya, Suriye'de muhalif gruplara hava saldırısı düzenledi. Reuters'ın haberine göre saldırıda 200 kişi öldürüldü.