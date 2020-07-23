Son Dakika Haberi: WhatsApp mesajları nasıl okunuyor? WhatsApp güvenlik açığı skandalı büyüyor | Video
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Son dakika... Almanya'da WhatsApp mesajlarının okunduğunun ortaya çıkmasının ardından güvenlik açığı skandalı büyüyor! Güvenli olduğu iddia edilen WhatsApp mesajları nasıl okunuyor? WhatsApp gibi tüm şifreli mesajlaşma uygulamalarında güvenlik açığı var mı? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, canlı yayında WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki güvenlik açıkları konusunda önemli açıklamalarda bulundu...