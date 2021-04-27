SON DAKİKA HABERİ: Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı ilk kez A Haber'de | Video
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Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarının başındaki isim Prof. Dr. Mustafa Çalış, A Haber'e konuk oldu. Tüm detayları A Haber canlı yayınında aktardı.