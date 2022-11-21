Video Haber Son dakika: Hıncal Uluç hayatını kaybetti | Video
Son dakika: Hıncal Uluç hayatını kaybetti | Video

Son dakika: Hıncal Uluç hayatını kaybetti | Video

21.11.2022 | 01:08

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Son dakika... Sabah Gazetesi'nin usta yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Hıncal Uluç 83 yaşındaydı.1990 yılından itibaren Sabah'ta önemli yazılara imza atan Uluç, Türk gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Usta gazeteci saat 23.00 sıralarında bir süredir tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

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