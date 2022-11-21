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Son dakika: Hıncal Uluç hayatını kaybetti | Video 21.11.2022 | 01:08
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan, harekat emrini böyle verdi | Video 20.11.2022 | 11:31
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Savcı Sayan'dan bomba iddia: Bir CHP'li büyükşehir belediye başkanı.... 19.11.2022 | 22:33
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Son dakika... Sabah Gazetesi'nin usta yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Hıncal Uluç 83 yaşındaydı.1990 yılından itibaren Sabah'ta önemli yazılara imza atan Uluç, Türk gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Usta gazeteci saat 23.00 sıralarında bir süredir tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdi.