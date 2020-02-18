Son dakika: İstanbul'da bina yıkımı! Bahçelievler'de depremden hasar alan 24 binanın yıkımına başlandı | Video
Son dakika haberi: 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alarak boşaltılan İstanbul Bahçelievler’de iki binanın yıkım çalışmalarına başlandı. Daire sahiplerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında 18 ay boyunca kira yardımı alacağı belirtilirken, çalışmalar kapsamında hafta sonuna kadar ilçede ağır hasarlı 24 binanın daha yıkımı tamamlanacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
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