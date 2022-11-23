SON DAKİKA! Provokasyona geçit yok! HDP’li vekillerin Pençe- Kılıç Harekatı’nı protestosu engellendi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Düzce'de vatandaş Erdoğan'a dua edince Halk Tv yayını kesti | Video 23.11.2022 | 15:31
00:13
59:12
Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı "Bu daha başlangıç" | Video 23.11.2022 | 13:22
07:11
01:56
Bakan Soylu'dan A Haber'de deprem açıklaması "Alan taraması sürüyor" | Video 23.11.2022 | 06:11
03:38
00:49
Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy'de zincirleme kaza | Video 23.11.2022 | 01:50
00:13
Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı | Video 23.11.2022 | 01:12
02:31
00:29
Akü hırsızları yakalandı! | Video 22.11.2022 | 22:27
01:05
Multimedia sistemi değil, uyuşturucu zulası! | Video 22.11.2022 | 19:22
07:05
05:51
Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda | Video 22.11.2022 | 18:10
03:27
Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda | Video 22.11.2022 | 17:52
04:40
Hilal Kaplan | Dünya Kupası artık gerçekten 'Dünya' kupası 22.11.2022 | 16:32
03:00
Mehmet Barlas | Kara hârekatı kaçınılmaz 22.11.2022 | 16:28
45:49
04:07
05:12
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan Pençe- Kılıç Harekatı’nı basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen, aralarında HDP’li milletvekillerinin olduğu grup, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine alınmadı. Polis ve jandarma yoğun güvenlik önlemi alırken, HDP’li milletvekillerine Şanlıurfa Valiliği’nce alınan 15 günlük yasak gerekçe gösterildi. İlçeye alınmayan milletvekilleri bekleyişleri devam ediyor.