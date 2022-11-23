Video Haber SON DAKİKA! Provokasyona geçit yok! HDP’li vekillerin Pençe- Kılıç Harekatı’nı protestosu engellendi | Video
SON DAKİKA! Provokasyona geçit yok! HDP’li vekillerin Pençe- Kılıç Harekatı’nı protestosu engellendi | Video

SON DAKİKA! Provokasyona geçit yok! HDP’li vekillerin Pençe- Kılıç Harekatı’nı protestosu engellendi | Video

23.11.2022 | 14:58

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan Pençe- Kılıç Harekatı’nı basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen, aralarında HDP’li milletvekillerinin olduğu grup, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine alınmadı. Polis ve jandarma yoğun güvenlik önlemi alırken, HDP’li milletvekillerine Şanlıurfa Valiliği’nce alınan 15 günlük yasak gerekçe gösterildi. İlçeye alınmayan milletvekilleri bekleyişleri devam ediyor.

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