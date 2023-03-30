SON DAKİKA | Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliyeden sonra ilk kez konuştu: Yalan sarmalına takıldım | Video
Son dakika haberi... Doktorluk hayalini sahte belgelerle hastane koridorlarına taşıyan Ayşe Özkiraz tahliye olduktan sonra ilk kez konuştu. ATV Haber'den Sükran Uslu'yu konuşan Özkiraz , "Bazı şeylere inandırmak için yalan sarmalına takıldım. Yalan sarmalından da çıkamadım. Kamuoyunu böyle bir şeyle meşgul ettiğim için özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23:10
04:32
05:07
06:00
06:15
05:11
Başkan Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Bizim adımıza dikkat et! | Video 29.03.2023 | 22:35
01:06
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimi | Video 29.03.2023 | 22:11
07:41
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimi | Video 29.03.2023 | 21:40
00:34
Metrobüsler iş makinalarıyla parçalandı | Video 29.03.2023 | 19:37
23:09
05:32
01:59
00:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü | Video 29.03.2023 | 18:00
01:12
00:17
Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye ağır küfür: "Hassi..r lan!" | Video 29.03.2023 | 15:20
01:33
Milli Elektrikli Tren için sona gelindi | Video 29.03.2023 | 13:56
00:40
03:24
52:15
03:17
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı | Video 29.03.2023 | 13:24