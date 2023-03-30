SON DAKİKA | Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliyeden sonra ilk kez konuştu: Yalan sarmalına takıldım | Video

Son dakika haberi... Doktorluk hayalini sahte belgelerle hastane koridorlarına taşıyan Ayşe Özkiraz tahliye olduktan sonra ilk kez konuştu. ATV Haber'den Sükran Uslu'yu konuşan Özkiraz , "Bazı şeylere inandırmak için yalan sarmalına takıldım. Yalan sarmalından da çıkamadım. Kamuoyunu böyle bir şeyle meşgul ettiğim için özür dilerim" ifadelerini kullandı.