Son Dakika: Süreç komisyonu İmralı'ya gidecek | Video

21.11.2025 | 16:48

Terörsüz Türkiye hedefi için tarihi adımlar atılıyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18'inci kez toplandı. Komisyonda, İmralı ziyareti konusu görüşüldü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "MHP adına İmralı’ya ben gidiyorum" dedi. TBMM Millli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, 'İmralı'ya gidiş' oylama sonucunda Komisyon'nun, İmralı'ya gitme kararı alındı.