Son Dakika: Süreç komisyonu İmralı'ya gidecek | Video
21.11.2025 | 16:48
Terörsüz Türkiye hedefi için tarihi adımlar atılıyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18'inci kez toplandı. Komisyonda, İmralı ziyareti konusu görüşüldü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "MHP adına İmralı’ya ben gidiyorum" dedi. TBMM Millli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, 'İmralı'ya gidiş' oylama sonucunda Komisyon'nun, İmralı'ya gitme kararı alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:25
Son Dakika: Süreç komisyonu İmralı'ya gidecek | Video 21.11.2025 | 16:48
09:47
00:33
00:28
00:27
01:50
Bayraktar KIZILELMA, F-16’ya kilitlendi, simüle atışta tam isabet! | Video 20.11.2025 | 10:03
11:15
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 19.11.2025 | 18:59
53:57
Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 19.11.2025 | 13:15
00:48
08:39
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan ilk rapor: İşte öncelikli bulgu 18.11.2025 | 18:34
03:52
Yok olan ailenin taksideki son görüntüleri ortaya çıktı... 18.11.2025 | 17:41
28:12
Başkan Erdoğan: "Kökü dışarıda yaklaşımları reddediyoruz" | Video 18.11.2025 | 16:06
01:17
06:08
40:06
MHP Lideri Bahçeli: "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" | Video 18.11.2025 | 11:19
00:33
01:56
Bakan Güler: Kara kutu yaklaşık 2 ay sonra biter! 17.11.2025 | 20:46
31:42
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 17.11.2025 | 19:47
02:16
02:46
PKK Zap'tan çekildi | Video 17.11.2025 | 11:11