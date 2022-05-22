Video Haber SON DAKİKA! Tunceli’de Eren Abluka operasyonu sürüyor: 10 sığınak imha edildi | Video
SON DAKİKA! Tunceli’de Eren Abluka operasyonu sürüyor: 10 sığınak imha edildi | Video

SON DAKİKA! Tunceli’de Eren Abluka operasyonu sürüyor: 10 sığınak imha edildi | Video

22.05.2022 | 16:26

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Tunceli’de Eren Abluka operasyonlarında terör örgütü PKK’ya ait sığınaklar imha edildi.

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Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Tunceli'nin Ovacık kırsalında bugün 10 sığınak tespit etti.

Sığınaklar içerisinde; 25 kilogram amonyum nitrat, 50 el yapımı patlayıcı düzeneği için kumanda, 50 el yapımı patlayıcı düzenek kablosu, 8 pil bloğu, 3 ampermetre, 1 cep telefonu, 1 akü, 2 hızar, 15 çift mekap ayakkabı, 1 sırt çantası, 2 yağmurluk, 7 uyku tulumu, 1 şemsiye, 30 palaska, 18 sivil elbise, 1 battaniye, 200 metre sera naylonu, 10 kilo şeker, 5 kilo pirinç, 12 kilo barbunya konserve, 10 kilo çay, 10 kilo mercimek, 5 kilo bulgur ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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