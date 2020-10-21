Suç makinası yakalandı! Önüne gelen herkesi dolandırmış | Video

Mersin’de ağırlıklı olarak dolandırıcılıktan yaşı kadar suç dosyası olan, 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Orhan Oğuz (30), polisin yaptığı titiz çalışma sonucunda yakalandı. Cezaevi firarisi olarak da aranan şahsın daha önce 2 kez güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği, geçmişte 50 farklı dosyadan ceza yediği ortaya çıktı. Emniyet çıkışı yüzünü maske ile gizlemeye çalışan şahıs, gazetecilerin sorularına ’sana ne’ diye cevap verdi.