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Tarsus’ta bir evde çıkan yangın çevrede panik yarattı | Video 13.12.2022 | 01:23
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Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den kritik zirve | Video 13.12.2022 | 01:15
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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu TBMM'de konuştu | Video 12.12.2022 | 23:54
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Peru’da Castillo destekçileri havaalanını işgal etti | Video 12.12.2022 | 21:52
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Başkan Erdoğan’dan KYK kredi ve burs ücreti açıklaması | Video 12.12.2022 | 20:09
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Başkan Erdoğan: Kabul etmemiz mümkün değildir! | Video 12.12.2022 | 19:50
06:40
Başkan Erdoğan’dan enflasyon açıklaması: Yüzde 20’lere indireceğiz | Video 12.12.2022 | 19:44
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12 tür uyuşturucuyla yakalandılar… 150 zehir taciri tutuklandı… | Video 12.12.2022 | 18:08
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SON DAKİKA: EYT düzenlemesinde takvim belli oldu! İşte o tarih… | Video 12.12.2022 | 17:03
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Melih Altınok | Recep İvedik'in içine Şahan kaçmış 12.12.2022 | 16:27
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan’a tepki | Video 12.12.2022 | 15:22
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Mehmet Barlas | Muhalefetin akıl hocası FETÖ ve PKK 12.12.2022 | 13:45
20:22
01:01
Ekrem İmamoğlu'na şok tepki: "Toplumsal sempatisini kaybetti" | Video 12.12.2022 | 11:05
01:45
Tarsus’ta bir evde çıkan yangın çevrede panik yarattı.