Video Haber Tarsus’ta bir evde çıkan yangın çevrede panik yarattı | Video
Tarsus’ta bir evde çıkan yangın çevrede panik yarattı | Video

Tarsus’ta bir evde çıkan yangın çevrede panik yarattı | Video

13.12.2022 | 01:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tarsus’ta bir evde çıkan yangın çevrede panik yarattı | Video 00:25
Tarsus’ta bir evde çıkan yangın çevrede panik yarattı | Video 13.12.2022 | 01:23
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den kritik zirve | Video 02:40
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den kritik zirve | Video 13.12.2022 | 01:15
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan TBMM’de önemli açıklamalar | Video 05:55
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan TBMM'de önemli açıklamalar | Video 12.12.2022 | 23:59
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu TBMM’de konuştu | Video 06:01
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu TBMM'de konuştu | Video 12.12.2022 | 23:54
Peru’da Castillo destekçileri havaalanını işgal etti | Video 02:44
Peru’da Castillo destekçileri havaalanını işgal etti | Video 12.12.2022 | 21:52
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 47:20
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 12.12.2022 | 20:23
Başkan Erdoğan’dan KYK kredi ve burs ücreti açıklaması | Video 07:00
Başkan Erdoğan’dan KYK kredi ve burs ücreti açıklaması | Video 12.12.2022 | 20:09
Başkan Erdoğan: Kabul etmemiz mümkün değildir! | Video 07:42
Başkan Erdoğan: Kabul etmemiz mümkün değildir! | Video 12.12.2022 | 19:50
Başkan Erdoğan’dan enflasyon açıklaması: Yüzde 20’lere indireceğiz | Video 06:40
Başkan Erdoğan’dan enflasyon açıklaması: Yüzde 20’lere indireceğiz | Video 12.12.2022 | 19:44
12 tür uyuşturucuyla yakalandılar… 150 zehir taciri tutuklandı… | Video 00:36
12 tür uyuşturucuyla yakalandılar… 150 zehir taciri tutuklandı… | Video 12.12.2022 | 18:08
SON DAKİKA: EYT düzenlemesinde takvim belli oldu! İşte o tarih… | Video 01:26
SON DAKİKA: EYT düzenlemesinde takvim belli oldu! İşte o tarih… | Video 12.12.2022 | 17:03
Melih Altınok | Recep İvedik’in içine Şahan kaçmış 02:33
Melih Altınok | Recep İvedik'in içine Şahan kaçmış 12.12.2022 | 16:27
Milli Savunma Bakanı Akar’dan Yunanistan’a tepki | Video 00:52
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan’a tepki | Video 12.12.2022 | 15:22
SON DAKİKA: EYT’de yaş sınırı olacak mı? EYT düzenlemesi nasıl olacak? | Video 06:09
SON DAKİKA: EYT’de yaş sınırı olacak mı? EYT düzenlemesi nasıl olacak? | Video 12.12.2022 | 15:40
Göksu, İmamoğlu’nun ‘engelleniyoruz’ yalanını çürüttü: İnsan utanır biraz ya! | Video 00:32
Göksu, İmamoğlu’nun ‘engelleniyoruz’ yalanını çürüttü: "İnsan utanır biraz ya!" | Video 12.12.2022 | 15:10
Mehmet Barlas | Muhalefetin akıl hocası FETÖ ve PKK 03:04
Mehmet Barlas | Muhalefetin akıl hocası FETÖ ve PKK 12.12.2022 | 13:45
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 20:22
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 12.12.2022 | 12:23
Ekrem İmamoğlu’na şok tepki: Toplumsal sempatisini kaybetti | Video 01:01
Ekrem İmamoğlu'na şok tepki: "Toplumsal sempatisini kaybetti" | Video 12.12.2022 | 11:05
SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaştı! 4 PKK’lı terörist böyle teslim oldu | Video 01:45
SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaştı! 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu | Video 12.12.2022 | 10:09
EYT yaş sınırı, şartı ne olacak? Tüm gözler bugün Kabine Toplantısı’nda | Video 03:24
EYT yaş sınırı, şartı ne olacak? Tüm gözler bugün Kabine Toplantısı'nda | Video 12.12.2022 | 09:33

Tarsus’ta bir evde çıkan yangın çevrede panik yarattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA