Tekirdağ'da PKK/KCK'ya 2. dalga operasyonu | Video
Tekirdağ merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda üst düzey PKK/KCK üyeleri yakalandı. Operasyonlarda ‘Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta HDP’nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
44:30
24:16
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Sivas'ta önemli açıklamalar | Video 23.05.2023 | 19:26
01:22
Tekirdağ'da PKK/KCK'ya 2. dalga operasyonu | Video 23.05.2023 | 19:20
01:16
Kastamonu'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video 23.05.2023 | 19:02
39:56
04:49
23:27
05:09
Otobüs sürücüsünün saldırdığı otomobilin sahibi o anları anlattı | Video 23.05.2023 | 16:10
36:55
02:02
00:24
02:36
Son Dakika: Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı! | Video 23.05.2023 | 15:27
02:18
00:26
00:10
00:13
09:16
03:09
Temmuzda asgari ücrete ara zam geliyor! İki bakandan açıklama geldi | Video 23.05.2023 | 10:33
01:10
SON DAKİKA! Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı | Video 23.05.2023 | 10:34