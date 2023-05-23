Tekirdağ'da PKK/KCK'ya 2. dalga operasyonu | Video

Tekirdağ merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda üst düzey PKK/KCK üyeleri yakalandı. Operasyonlarda ‘Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta HDP’nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı.