Tel Aviv'de sokaklar karıştı! Netanyahu'ya büyük öfke | Video
Katil İsrail Gazze'yi bombalamayı sürdürürken Tel Aviv'de de halk Netanyahu yönetimini protesto etmek için sokaklara döküldü. On binlerce İsrailli Netanyahu'yu istifaya çağırdı.
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